Повседневные расходы россиян в феврале 2019 года выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в исследовании «Ромир», в предыдущие годы этот показатель обычно снижался в феврале.

По сравнению с январем повседневные расходы выросли на 1,9%. Оба показателя, отмечают аналитики, превысили официальные значения инфляции.

«За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%»,— говорится в сообщении.

«Номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. Более того, и реальные расходы, то есть очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы наблюдений», — добавляют в «Ромире».

Рост среднего чека и увеличение доли затрат на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два месяца и 50% три месяца назад) свидетельствуют о росте цен, «с которым не справляются уже никакие стратегии экономии».

В Москве за месяц значительно выросли расходы населения, опередив среднестрановые показатели. Повседневные траты потребителей увеличились на 2,6%, а в Санкт-Петербурге — на 4,7%. Годовой показатель повседневных расходов в Москве сократилсясь на 2,5%, в Санкт-Петербурге — вырос на 7%. В остальных городах-миллионниках в феврале рост расходов составил 3%, а за год — 4,2%.