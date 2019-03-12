«Рокетбанк» в ближайшее время снова начнет обслуживать клиентов-нерезидентов. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции CEO «Рокетбанка» Анастасия Ускова.

«Наши клиенты также смогут отправлять SWIFT-переводы и переводы на карты иностранных банков», — обратила внимание она.

Отметим, что «Рокетбанк» выдавал карты нерезидентам, когда работал на базе Интеркоммерц Банка (он выступал эмитентом карт). 8 февраля 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Интеркоммерца», после чего «Рокетбанк» перестал обслуживать клиентов-нерезидентов.