«Рокетбанк» в настоящий момент занимается адаптацией своего мобильного приложения и разработкой специального функционала для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции CEO «Рокетбанка» Анастасия Ускова.

«Мы недавно обнаружили, что среди наших клиентов есть слабовидящие и слабослышащие люди, — пояснила она. — Специальная команда в банке сейчас адаптирует для них наше приложение».

Ускова также отметила, что поддержка таких особых клиентов в приложении будет обновлена. Этим занимаются сейчас сотрудники, знающие русский язык жестов.

По оценкам «Рокетбанка», в его базе несколько сотен клиентов с ограниченными возможностями. Всего на текущий момент в «Рокете» около 300 тыс. активных клиентов.