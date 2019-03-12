РНКБ предлагает предпринимателям кредиты по ставке не более 8,5% в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) согласно нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

При этом финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств (до 100 млн рублей) сроком до 3 лет и инвестиционные цели (до 1 млрд рублей) сроком до 10 лет в приоритетных отраслях экономики, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам и.о. председателя правления РНКБ Алексея Щербакова, в рамках новой программы субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющие деятельность в сфере торговли и имеющие не менее 70% доходов от ее осуществления в общем объеме доходов, могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса.

Также в 2019 году в банке действует программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая реализуется акционерным обществом «Корпорация «МСП». Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой от 9,6% до 10,6% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.