В Нижегородской области Промсвязьбанку назначен штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Ранее в ведомство поступило обращение гражданина по поводу рекламы Промсвязьбанка. Заявитель сообщил, что на его телефонный номер поступило рекламное сообщение: «Уважаемый Ал… Вл…, предлагаем выгодные ставки для Ваших сбережений! Оформите вклад «Мой доход» под 7,45% годовых в рублях. Удобнее — в мобильном или интернет-банке: .... Подробнее: … ПАО «Промсвязьбанк».

Потребитель обратил внимание на то, что в рекламном сообщении отсутствует часть существенной информации о предлагаемой финансовой услуге, что ввело его в заблуждение.

В январе этого года было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как указывают антимонопольщики, общая информация о вкладе «Мой доход» размещена на сайте банка. Согласно ей, для открытия вклада потребителю необходимо оформить карту или открыть счет и заключить договор дистанционного банковского обслуживания в любом офисе банка. «Исходя из «Условий привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов ПАО «Промсвязьбанк», действовавших с 6 марта 2018 года, годовая процентная ставка 7,45% применялась к рублевым вкладам «Мой доход», оформленным на срок 181 день, и распространялась как на вклады от 100 тыс. рублей, так и на вклады от 2 млн рублей», — указано в сообщении Нижегородского УФАС.

В ведомстве пришли к выводу, что в своей рекламе банк, действительно, умалчивает об иных условиях вклада «Мой доход», которые влияют на сумму доходов или расходов.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении уполномоченное должностное лицо Нижегородского УФАС 11 марта 2019 года признало рекламу Промсвязьбанка, распространенную на телефонный номер заявителя, ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 федерального закона «О рекламе».



Поскольку, как следует из релиза Нижегородского УФАС, в 2018 году Промсвязьбанк был привлечен к административной ответственности по аналогичному правонарушению в Ярославской области (это является отягчающим обстоятельством), банку назначено административное наказание в виде штрафа в размере, превышающем минимально установленное пороговое значение (100 тыс. рублей), а именно — 150 тыс. рублей.