«Рокетбанк», который традиционно развивался с помощью мобильного приложения, в ближайшее время запустит его веб-версию. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции CEO «Рокетбанка» Анастасия Ускова.

Для того, чтобы запустить веб-версию «Рокетбанк», необходимо будет сканировать через его мобильное приложение специальный QR-код, высветившийся на экране компьютера. Код выступает в роли идентификатора клиента.

Ускова также заявила, что в обозримом будущем «Рокетбанк» предложит специальный продукт для самозанятых.