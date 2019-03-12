Национальная криптовалюта Маршалловых островов sovereign (SOV) находится в разработке, но должна быть одобрена всеми заинтересованными сторонами, чтобы быть выпущенной во второй половине текущего года, заявил исполнительный директор Neema, фирмы, участвующей в разработке токена Бака Бен Эзер.

Как сообщает Anycoin , финансовые регуляторы США обеспокоены влиянием, которое запуск SOV может оказать на банковскую систему островного государства, а также риском использования криптовалюты для отмывания денег.

В январе команда проекта объявила, что он будет реализован в 2019 году и что над решением проблем регулирования SOV работают американские компании Tusk Ventures и Guidepost Solutions.