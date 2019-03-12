Минфин США намерен следить за выполнением условий снятия санкций с «Русала», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Как заявила во вторник заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер на слушаниях в спецкомитете конгресса, невыполнение этих условий повлечет за собой последствия.

«Минфин будет бдительно следить за соблюдением выполнения обязательств, а их невыполнение повлечет за собой немедленные последствия», — сказала она. «Русал», En+ и «Евросибэнерго» согласились на беспрецедентную прозрачность <...>», — подчеркнула Манделкер.



«Администрация США ввела санкции в отношении более 270 физических и юридических лиц, связанных с Россией, одними из самых значительных стали введенные 6 апреля 2018 года санкции в отношении семи российских олигархов и 12 компаний. Мы также ввели санкции в отношении российских компаний, которые помогают уклонятся от санкций, включая санкции в отношении российского банка и транспортных компаний из-за КНДР», — сказала она.

27 января Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении «Русала», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.