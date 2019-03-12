Минфин России на аукционах 13 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, следует из материалов ведомства.

Так, будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26209RMFS (с погашением 20 июля 2022 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS (с погашением 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отметили в Минфине.