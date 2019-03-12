Так, будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26209RMFS (с погашением 20 июля 2022 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS (с погашением 23 мая 2029 года).
Минфин России на аукционах 13 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, следует из материалов ведомства.
Так, будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26209RMFS (с погашением 20 июля 2022 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS (с погашением 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отметили в Минфине.
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