Банк предлагает своим клиентам лучший курс на рынке — они зарабатывают 40 копеек на каждой единице валюты, обменяв их в любом из 200 офисов Юнистрим от Калининграда до Иркутска. Так, при покупке в Юнистриме 1 тысячи долларов выгода составит от 400 рублей в сравнении со средним рыночным курсом.

Акция «Суперкурс» призвана поддержать клиентов, которые покупают валюту для путешествий за рубеж или, приехав из-за границы, меняют деньги на рубли, а также тех, кто получает входящие переводы в иностранной валюте. В 2018 году в собственной сети Юнистрим ежемесячно проводилось свыше 160 тысяч валютно-обменных операций.

«Мы заботимся о наших клиентах, в особенности трудовых мигрантах, и стараемся экономить их средства и время, — отмечает Кирилл Пальчун, президент системы денежных переводов Юнистрим. — Выгодное предложение доступно во всех наших офисах, чье удобное расположение ценят наши клиенты».

Подробные условия акции доступны на сайте .