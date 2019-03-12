ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает смартфоны Samsung в лизинг в рамках фирменной программы производителя Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, в 15 магазинах «Билайн» в Москве, а также в магазинах в Барнауле и Владивостоке, указано в релизе сотового оператора.

В рамках программы можно уже сейчас приобрести флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.

Оформить договор можно из дома: для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина «Билайн», выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который потом вместе с паспортом надо будет предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет СМС-код для подтверждения факта выдачи смартфона.

Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care + на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.

По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа предусматривает также возможность раннего обмена — через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3,9 тыс. рублей.

Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.

В компании напоминают, что приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине «Билайн» можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.

Партнером программы выступает ООО «Форвард Лизинг».

Перечень магазинов «Билайн», где действует программа Samsung Forward: