По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости.
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает смартфоны Samsung в лизинг в рамках фирменной программы производителя Samsung Forward. Программа уже доступна в интернет-магазине, в 15 магазинах «Билайн» в Москве, а также в магазинах в Барнауле и Владивостоке, указано в релизе сотового оператора.
В рамках программы можно уже сейчас приобрести флагманские смартфоны Samsung s10, Samsung s10+, Samsung s10e, Samsung S9, Samsung S9+, Samsung Note 9, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9. Размер ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели.
Оформить договор можно из дома: для этого нужно зайти на сайт интернет-магазина «Билайн», выбрать товар и ближайший магазин, а также заполнить анкету. После одобрения заявки необходимо подписать договор онлайн и получить номер заказа, который потом вместе с паспортом надо будет предъявить сотруднику в магазине. При получении товара клиенту придет СМС-код для подтверждения факта выдачи смартфона.
Все смартфоны, входящие в программу Samsung Forward, защищены страховым сертификатом Samsung Smart Care + на случай непредвиденной замены экрана или аккумулятора один раз в течение года.
По истечении срока договора покупатель может вернуть телефон, обменять на новый, сэкономив до 40%, или оставить себе до окончательной выплаты его стоимости. Программа предусматривает также возможность раннего обмена — через полгода с момента заключения договора. В этом случае необходимо будет доплатить 3,9 тыс. рублей.
Срок договора на любой смартфон из программы Samsung Forward равен 12 месяцам.
В компании напоминают, что приобрести смартфоны в магазинах и интернет-магазине «Билайн» можно также в trade-in и рассрочку без первого взноса и переплаты.
Партнером программы выступает ООО «Форвард Лизинг».
Перечень магазинов «Билайн», где действует программа Samsung Forward:
- Москва, 2-я Владимирская ул., д. 36;
- Москва, Открытое ш., д. 9, к. 1;
- Москва, Снежная ул., д. 27;
- Москва, Тверская ул., д. 6, стр. 1;
- Москва, Профсоюзная ул., д. 61а;
- Москва, Новокосинская ул., д. 32а, к. 1;
- Москва, Рязанский пр-т, д. 75, к. 2;
- Москва, Рязанский пр-т, д. 46, к. 3;
- Москва, Зеленый пр-т, д. 54а (ТЦ «Меркурий», 1-й эт.);
- Москва, пр-т Андропова, вл. 25В, стр. 2;
- Москва, Профсоюзная ул., д. 56;
- Москва, Ярцевская ул, д. 25а;
- Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 7 (ТЦ «Жулебино»);
- Москва, ул. Грекова, д. 8;
- Москва, Краснопролетарская ул., д. 4;
- Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 260 (ТЦ «Бум»);
- Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 42а.
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