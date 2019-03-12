Криптовалютная биржа Bittrex со своей платформой Bittrex International подключилась к проведению начальных биржевых размещений (IEO) или размещений токенов, для проведения которых используется инфраструктура торговых платформ.

Первое IEO на платформе Bittrex проведет блокчейн-проект из сферы гейминга RAID. Краудсейл стартует 15 марта и принять участие в нем смогут пользователи Bittrex International, имеющие полностью верифицированные аккаунты. Минимальная сумма инвестиций, которые принимаются исключительно в биткоине, составляет 10,50 доллара, максимальная - 20 тыс долларов, сообщает Ttrcoin .

При этом RAID планирует привлечь около 6 млн долларов, продав 17 млрд XRD.