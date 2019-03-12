До конца 2019 года трастовая компания Paxos намерена запустить цифровой токен, обеспеченный драгоценными металлами, заявил глава компании Чад Каскарилья.

По его словам, статус зарегистрированной в Депозитарной Трастовой Компании кредитно-финансовой организации поможет Paxos реализовать задумку и обеспечить наличие достаточного запаса металлов под обеспечение, сообщает Anycoin .

При этом он уверен, что его компания может стать первой, которая также токенизирует акции и облигации – после того, как получит одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).