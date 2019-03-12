Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал компанию «Роснефть» и ее руководство, выступая в Госдепартаменте перед журналистами с кратким заявлением, посвященным развитию событий вокруг Венесуэлы. Госсекретарь подверг резкой критике курс России и Кубы в отношении Венесуэлы.

«Российские компании продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны [Венесуэлы], еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые тому понадобятся, чтобы отстроить свое будущее. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA — венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США», — заявил госсекретарь США.

«Как вы помните, PDVSA некогда считалась самым ценным активом венесуэльского народа. Сегодня PDVSA является личным банкоматом режима Мадуро, российских олигархов и клептократов», — утверждал при этом Помпео.

Он отверг мнение, что активное вмешательство США во внутриполитический кризис в Венесуэле может быть продиктовано стремлением взять под контроль запасы нефти в этой южноамериканской республике или какие-то иные ее активы. «Мы стараемся предоставить нефть венесуэльскому народу», — дважды заверил госсекретарь США.