Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «О государственной социальной помощи» об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек», — сказал парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%, рассказал Володин. Он добавил, что все выплаты будут производиться автоматически.

Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.