Госдума на пленарном заседании во вторник дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ.

В документе депутаты сослались на заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что, «по данным руководимого им органа, граждане переплачивают более 100% от себестоимости коммунальных услуг во многих регионах РФ».

«В этой связи предлагается поручить комитету Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве России и ФАС России информацию о размерах и причинах завышения тарифов за коммунальные услуги (в разрезе каждого региона РФ и каждой коммунальной услуги), а также о мерах, предпринимаемых правительством и ФАС в связи с необоснованным завышением тарифов в регионах», — говорится в поручении, которое было поддержано всей палатой.

Ранее Артемьев пояснил в эфире телеканала НТВ, что на различных станциях коммунальных услуг примерно три четверти регионов переплачивают за их предоставление, а остальные — около одной четверти — имеют тарифы заниженные. Кроме того, в двух соседних областях, где подготовка ресурса производится в одинаковых климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза, отметил глава ФАС.

Он подчеркнул, что в действующие акты правительства внесено более полутора тысяч поправок на эту тему, однако, как считает глава ФАС, сегодня этих актов недостаточно для решения проблем с тарифами. По его словам, тарифное «хулиганство» происходит на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления, куда ФАС «трудно дотянуться, так как у них [местных властей] свои правовые полномочия». Как заявил Артемьев, для решения проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.