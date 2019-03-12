Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в Гражданский кодекс вносится понятие «цифровые права». Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Под цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам; осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения им возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу», — говорится в сообщении.

Также принятым документом совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. Предлагается приравнять к простой письменной форме сделки выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

Вступить в силу закон должен с 1 октября 2019 года.

«Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.