Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу «ЛУКОЙЛа» и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов.



«Сегодня мы, конечно, ощущаем санкционный режим, это влияет негативно на деятельность не только российских компаний. Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений. Сегодня все приобретение оборудования, особенно для морских операций, согласовывается с санкционным регулятором. Это приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования», — сказал Алекперов, отвечая на вопрос о влиянии санкций.

В то же время, отметил он, санкции не влекут для компании непреодолимых препятствий. По его словам, еще пять лет назад доля отечественного оборудования в компании достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%.

«Санкции сегодня вредны для нас, отрицательно сказываются. Но мы надеемся, что этот негативный период стабилизировался и дальше начнет смягчаться за счет импортозамещения и технологий, и оборудования», — заключил он.

«Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно. Поэтому я не сторонник того, чтобы локализовать российский рынок от глобального. Я за интеграцию, которая дает возможность получать лучшее из того, что предлагается в данный момент», — резюмировал он.

«ЛУКОЙЛ» в рамках действующей стратегии планирует увеличивать добычу в пределах 1,5% в год, осенью планирует презентовать обновленную программу развития. Компания сегодня обладает более 1,5 трлн куб. м запасов газа, напомнил Алекперов. Из-за действующих в России ограничений на экспорт газа этим монопольным правом обладает только «Газпром», «ЛУКОЙЛ» продает весь добытый газ «Газпрому» на устье скважины.

«Поэтому наша стратегия будет строиться из тех реалий, которые есть. Эти реалии заключаются в создании газохимических комплексов, это дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» на увеличение цены газа и это формирование так называемого направления внутреннего рынка РФ, который по эффективности более позитивный, чем продажа просто «Газпрому», — добавил он.