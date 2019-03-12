Европейский парламент (ЕП) не намерен более рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Об этом говорится в одобренном во вторник докладе Европарламента «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией». Трансляция заседаний пленарной сессии ведется из Страсбурга на сайте ЕП.

«Европарламент подчеркивает, что в нынешних обстоятельствах Россия более не может считаться стратегическим партнером», — сказано в принятом документе.

ЕП также принял во вторник поправку к докладу о политических отношениях с Россией, в которой выражается надежда на то, что РФ не выйдет из Совета Европы.