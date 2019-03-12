Суммарный объем средств в ПИФах и доверительном управлении за год вырос на 250 млрд рублей.
Прошлый год стал рекордным по объему привлеченных средств частных инвесторов, следует из обзора, подготовленного «Эксперт РА». По расчетам аналитиков агентства, суммарный объем средств в розничных паевых инвестиционных фондах (ПИФах) и доверительном управлении за год вырос на 250 млрд рублей, тогда как приток пенсионных накоплений, долгие годы служивший чуть ли не основным драйвером индустрии доверительного управления, оказался гораздо ниже — 166 млрд рублей.
По итогам года активы клиентов в российских УК достигли 6,9 трлн рублей. Количество клиентов — физических лиц ДУ — удвоилось в 2018 году и достигло почти 150 тыс. человек. Число пайщиков ПИФов увеличилось более чем на 100 тыс. человек и превысило отметку в 460 тыс. человек.
В этом году, рассчитывают в «Эксперт РА», рынок коллективных инвестиций вырастет до 7,5 трлн рублей. При этом рост объемов рынка ожидается преимущественно за счет инвестиционного дохода.
«Позитивное влияние также окажут притоки пенсионных накоплений НПФ в рамках переходной кампании 2018 года и средств частных инвесторов. Спрос на инвестиционные продукты со стороны физических лиц в 2019 году будет главным образом поддерживаться за счет активного продвижения продуктов УК (управляющих компаний. — Прим. ред.) кредитными организациями», — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин.
Сами участники рынка, опрос которых провело агентство, также не ожидают новых рекордов по привлечению частных инвесторов. Более половины управляющих компаний в 2019 году ожидают снижения темпов прироста активов ПИФов и доверительного управления менее 10%.
Эксперты отмечают снижение спроса на инвестиционные продукты со стороны физлиц в конце 2018 года. В IV квартале активы под управлением УК снизились на 0,5%. По данным ресурса Investfunds, отток из розничных фондов наблюдается четвертый месяц подряд. В ноябре и декабре прошлого года инвесторы забрали из них более 3 млрд рублей, а с начала этого года вывели уже около 3,7 млрд рублей.
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