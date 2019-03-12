Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла решение оштрафовать платформу 1pool (1Broker) и ее создателя Патрика Брюннера (Patrick Brunner) на 990 тыс. долларов за проведение незаконных биткоин-операций с гражданами США, отсутствие регистрации в качестве фьючерсного посредника и нарушение AML-процедур.

Как сообщает Anycoin , установленная CFTC гражданско-правовая санкция составляет 175 тыс. долларов, а сумма для возвращения незаконно полученной прибыли – 246 тыс. долларов. При этом всем пользователям платформы из США 1pool должна вернуть почти 93 BTC (около 570 тыс. долларов).