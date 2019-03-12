Ставки по кредитам в РФ повышались в начале 2019 года, причем наиболее заметной эта тенденция была на ипотечном рынке. Это следует из очередного выпуска комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«На кредитном рынке в начале 2019 года отмечался рост ставок. В наибольшей степени это наблюдалось на ипотечном рынке, где ряд крупных банков повысили ставки, вследствие чего в январе среднерыночная ставка по всем долгосрочным кредитам населению, согласно предварительным данным, выросла почти на 0,6 процентного пункта, до 13,1% годовых. В других сегментах рынка рост ставок был менее выраженным, однако в целом способствовал умеренному ужесточению условий кредитования розничных и корпоративных клиентов в анализируемый период», — говорится в обзоре.

В корпоративном сегменте кредитного рынка в начале 2019 года сохранилась преобладавшая в 2018 году тенденция к замещению валютных кредитов рублевыми. За январь портфель рублевых кредитов нефинансовым организациям увеличился на 1,7% на фоне сокращения на 1,3% портфеля валютных кредитов в долларовом выражении. В результате общие темпы роста корпоративного кредитного портфеля почти не изменились. Рост просроченной корпоративной задолженности, отмечавшийся в январе, происходил главным образом из-за банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, и был во многом связан с изменением подходов к учету в рамках сближения российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9.



В сфере розничного кредитования в первые месяцы 2019 года сохранялись высокие темпы роста портфеля. Ипотека и потребительское кредитование внесли сопоставимый вклад в прирост розничного кредитного портфеля, причем сохранялась тенденция к медленному росту доли потребительского кредитования в розничном кредитном портфеле.

