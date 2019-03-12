21 марта 2019 года BSS примет участие в Форуме B+S Технологичный банкинг «Самые сочные тренды в банках» и выступит Спонсором секции. Ежегодный 16-й Форум о технологиях для банков пройдет в Ельцин-Центре (г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж, Пространство «Точка Кипения»). В ходе мероприятия участники обсудят ключевые технологии и тренды, поделятся подходами к решению актуальных задач, обменяются опытом использования современных разработок.

Эксперты BSS представят на форуме разработки, позволяющие банкам совершенствовать свои бизнес-процессы и развивать клиентские сервисы, используя короткий Time2Market. Новинки призваны помочь сократить издержки, повысить доходность, укрепить лояльность клиентов и, в итоге, получить преимущество перед конкурентами. Речь пойдет о новой платформе Digital2Go и решении для малого и среднего бизнеса на ее основе.

Отдельная история – использование решений, основанных на искусственном интеллекте. BSS активно развивает это направление и представит на форуме сервисы, использующие накопленный опыт. В частности, спикер проанализирует разновидности интеллектуальных помощников, оценит их потенциал и эффективность для банков. Расскажет, что такое нейробот и почему этот интеллектуальный помощник для взаимодействия с клиентами лучше голосового ассистента.

Форум B+S знакомит участников с лучшими кейсами использования современных технологий и помогает банкам находить новые источники повышения эффективности и роста доходов. Мероприятие традиционно привлекает на свою площадку ТОП-менеджеров и ИТ-руководителей банков Урала и Сибири, заинтересованных в опережающем развитии. Подробная информация о форуме, спикерах и темах выступлений, а также условия участия на официальном сайте мероприятия .

Источник: Компания BSS