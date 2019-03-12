В 1994—2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать 1 трлн долларов, подсчитали эксперты Bloomberg. Впрочем, они предпочитают исходить из более консервативной оценки в 750 млрд долларов, оговариваясь, что доходность выведенных в офшоры активов может быть не слишком высокой.

«[Даже в этом случае] общая сумма по-прежнему огромна — лишь немногим меньше 50% ВВП [страны]. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы», — отмечается в статье Bloomberg.

Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся, сократившись с 5—6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля. В частности, резко упали фиксируемые ЦБ объемы фиктивных операций, которые могут использоваться в качестве скрытого способа вывода капитала. Позитивную роль, по мнению экспертов Bloomberg, могли сыграть проводимая ЦБ расчистка банковского сектора, борьба с теневой экономикой и антироссийские санкции, вынудившие российских олигархов начать возврат денег в России, «подальше от Минфина США», а также объявленная властями амнистия капиталов.

«Тем не менее, возможно, что российские богачи просто нашли лучшие способы маскировки трансграничных операций», — отмечается в сообщении Bloomberg.

По данным Банка России, чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении — с 25,2 млрд долларов до 67,5 млрд долларов. За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил 18,6 млрд долларов, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года (8,7 млрд долларов).