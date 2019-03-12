Увеличение трат на гаджеты и другую технику беднейшие россияне компенсировали снижением потребления алкоголя и некоторых видов услуг (прежде всего транспорта). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обновленные Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) расчеты неравенства в потреблении российских домохозяйств.

АЦ зафиксировал некоторые крайне примечательные изменения как в структуре потребления, так и в его динамике в разных доходных группах. Напомним, центр в числе других структур занят созданием «портрета российской бедности» для правительства.



Так, исходя из 20-процентного распределения Росстата, если в III квартале 2013 года в расходах 20% наименее обеспеченных граждан покупка продуктов для питания дома составляла 43%, то в III квартале 2018 года показатель вырос до 48%. За тот же период доля таких же расходов 20% самых обеспеченных домохозяйств не изменилась, составив чуть больше 20%. Между III кварталом 2013 года и тем же кварталом 2018-го доля трат на продовольствие для готовки дома росла во всех 20-процентных доходных группах, кроме пятой, тогда как доля трат на питание вне дома снижалась заметнее всего в четвертой доходной группе (в распределении Росстата это средний класс), которая сильнее всего пострадала от кризиса, а с первой по третью группу показатель не изменился совсем.



Противоположная тенденция наблюдалась в покупках непродовольственных товаров. Сильнее всего доля трат на них снизилась у самых обеспеченных семей: в пятой группе — с 47% до 41%, а в четвертой — с 36% до 33%. Росли же расходы на непродовольственные товары лишь у самых малообеспеченных 20% — с 27% до 29%. Это довольно примечательно: склонность малообеспеченных людей покупать товары длительного пользования должна увеличиваться в период роста доходов. Однако в России она, судя по динамике необеспеченного потребительского кредитования в последние два года, обеспечена ростом банковской задолженности.

Напомним, в 2018 году, по данным Росстата, домохозяйства впервые потратили на текущее потребление больше, чем заработали (100,7% доходов), поставив тем самым новый исторический антирекорд.