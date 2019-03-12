Закон об электронных закладных вступил в силу еще в июле прошлого года, но работать по нему банки не начали. За это время они провели всего восемь ипотечных сделок с такими закладными, рассказал «Ведомостям» представитель Росреестра.

Ипотечная закладная — это ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца на имущество, обремененное ипотекой. Залогодатель по кредиту и банк-кредитор подают в Росреестр заявление о выдаче закладной, тот регистрирует закладные, вносит сведения о них в запись об ипотеке и передает на хранение в депозитарий. До 1 июля 2018 года оформить закладные можно было только в бумажном виде.

Восемь электронных закладных Росреестр выпустил по заявкам Сбербанка, ВТБ, «ДОМ.РФ», Райффайзенбанка и «Ак Барса», рассказывает представитель Росреестра. Служба выдала закладные по всем поступившим заявлениям, подчеркнул он, технически Росреестр готов массово их оформлять.

Чтобы банки могли массово оформлять электронные закладные, нужна существенная доработка IT-систем, это требует времени и затрат, объясняют банкиры. Банки должны учитывать и хранить электронные закладные в депозитариях, но пока не все подготовились к этому технически. Хранить закладную можно в своем депозитарии, но учитывать нужно во внешнем, а для этого требуется оптимизировать работу каналов электронного документооборота между банком, Росреестром и внешним депозитарием, объясняют участники рынка.

Помимо технических сложностей есть и юридические. Хотя поправки узаконили электронные закладные, переход прав по закладным, их учет и выпуск на их основе ценных бумаг (при секьюритизации) еще описаны не полностью, сетуют банкиры. Нет понимания, как вносить изменения в права по закладным, как работать с ними в случае судебных споров.



Впрочем, банки могут работать и без ипотечных закладных, напоминает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко: закон этого не требует, а информация о залоге и так вносится в Росреестр при регистрации сделки. Закладные нужны, когда кредитор планирует переуступить кредит, говорит он: «При переуступке кредита банку в том числе нужно передать право требовать залог, это технически проще сделать, передав закладную».



И хотя это не обязательный атрибут, подавляющее большинство сделок все же проводят с закладными, говорят эксперты.