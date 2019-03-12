Банк ЗЕНИТ вошел в топ-10 банков-лидеров рынка кредитования МСБ по итогам 2018 года согласно рейтингу агентства «Эксперт РА».

Банк ЗЕНИТ занял шестое место в рейтинге 30 кредитных организаций по объему кредитов, выданных субъектам МСБ. Объем кредитного портфеля МСБ Банка ЗЕНИТ на 1 января 2019 года составил 67 млрд рублей.

Прирост объема кредитного портфеля МСБ произошел за счет эффективной стратегии развития, реализуемой Банком. Рост портфеля позволил Банку ЗЕНИТ улучшить свою позицию в рейтинге на шесть пунктов по сравнению с 2017 годом и сохранить положительную динамику. Всего за один год Банк смог увеличить размер кредитного портфеля сегмента МСБ почти на 70%.

За прошлый год Банк ввел институт персональных менеджеров для заемщиков, снизил комиссии за выдачу кредитов, провел унификацию продуктовой линейки, условий и тарифов по всей Банковской Группе ЗЕНИТ, которая включает в себя Банк ЗЕНИТ, Банк «Девон Кредит», Банк ЗЕНИТ Сочи, Липецккомбанк и Спиритбанк.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений деятельности Банка ЗЕНИТ. Мы активно участвуем в программах поддержки МСБ, реализуемых АО «Корпорация МСП» и региональными гарантийными фондами, — прокомментировал Илья Поз, руководитель Блока МСБ Банка ЗЕНИТ. — Предприятия малого и среднего бизнеса получили возможность финансирования по льготным ставкам и с частичной заменой обеспечения по кредитам государственными гарантиями. В 2019 году Банк продолжит внедрять новые кредитные продукты, востребованные нашими клиентами и рынком. Благодаря запуску кредитного конвейера и совершенствованию ИТ-систем банка существенно возрастет скорость выдачи кредитов. Мы намерены расширять линейку предложений для предприятий МСБ, улучшать качество обслуживания и совершенствовать процессы».