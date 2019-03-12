Рубль сегодня с утра может укрепиться, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По ее словам, торги по рублевым парам начнутся небольшим ростом рубля.

«Наши ожидания по паре доллар/рубль на сегодня составляют 65,5-66,3 рубля, а по паре евро/рубль – 73,9-75 рубля», - поясняет она.

«Ночью на рынке Форекс наблюдались попытки продолжения роста. Таким образом, если валютные трейдеры не сильно испугаются санкционных рисков, рубль может сегодня попробовать на прочность отметку 65,5», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Рубль также может начать подготовку к очередным размещениям ОФЗ, которые состоятся в среду. Соответственно, возможно движение пары USD-RUB в район 65,5-65,75», - прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.