Криптовалютный проект социальной сети Facebook facebook сoin может начать приносить своим создателям от 3 млрд долларов до 19 млрд долларов к 2021 году, заявил аналитик банка Barclays Росс Сандлер.

По его мнению, акции Facebook могут пойти в рост, как только компания найдет источники дохода, отличные от рекламы и других методов, вынуждающих ее жертвовать приватностью своих пользователей, сообщает Ttrcoin .

При этом, по словам Сандлера, facebook сoin в глазах широкой общественности пока остается проектом туманным.

«Facebook сoin может быть просто ориентирован на осуществление микротрансакций и являться перерождением оригинальной бизнес-модели, использовавшейся в 2010-2012 гг. под брендом Facebook Credits. Масштаб проекта, однако, может быть значительно более широким, особенно если учесть тот факт, что его возглавляет бывший CEO PayPal Дэвид Маркус», – добавляет Сандлер.