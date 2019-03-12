Приближается кульминация Brexit. Как и предполагалось, на прошлой неделе рынок отметил историческую дату – десятилетие рынка быков, за время которого рыночная капитализация американского рынка акций выросла на $21,3 трлн, превысив рост ВВП США на $6,53 млрд в три раза. Тем не менее, начало этого года, по оценке Банка Америки, стало наихудшим с 2008 г. точки зрения оттока акционерного капитала.

Минувшая неделя была непростой для глобальных рынков, в том числе и для российского рынка акций. Только в пятницу вышли а) данные по найму в США, оказавшиеся самыми слабыми более чем за год, б) статистика по китайскому экспорту, демонстрирующая его спад и в) статистика по количеству заказов на промышленные товары в Германии, которая также продемонстрировала спад. Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе сообщил о новых стимулах на фоне понижения прогноза по еврозоне. Китай понизил целевой ориентир по экономическому росту, а ОЭСР понизила свой глобальный прогноз. Усиливаются опасения по поводу того, что недавнее замедление экономики будет более продолжительным, хотя ожидания рецессии в данный момент по-прежнему весьма небольшие. В этой ситуации США и Китай вынуждены урегулировать свой торговый диспут, а центральные банки – придерживаться более мягкой в сравнении с ожиданиями на этот год монетарной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу заявил о том, что у ФРС после паузы в цикле повышения ставок нет причин спешить с изменением своей монетарной политики. Этих факторов может на данный момент оказаться достаточно для стимуляции роста. На этой неделе будет опубликована статистика по розничным продажам в США, показатели промпроизводства Китая и еврозоны, то есть еще одна группа данных, оценивающих состоянии глобальной экономики.

Главным новостным фоном для всех рынков акций на этой неделе будут ожидания, комментарии и спекуляции о прогрессе в заключении торговой сделке между США и Китаем. В конце прошлой неделе на рынки поступило много негативной информации по этой теме. Агентство Fox News сообщило, что президент Си Цзиньпин убрал из официального календаря предварительно запланированную поездку в Мар-а-Лаго – официальные лица КНР обеспокоены, что президент Трамп поставит Си Цзиньпина в неловкое положение, если встреча завершится без торговой сделки. Как сообщается, Пекин хочет провести саммит между лидерами двух крупнейших экономик мира больше в рамках церемонии подписания договора, чем как окончательный раунд переговоров. Экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться позже в этом месяце, однако ничего конкретного сказано не было. Официальное подтверждение об отмене поездки Си Цзиньпина во Флориду может восприниматься как знак того, до церемонии подписания договора еще очень далеко. Такая ситуация, судя по всему, опять окажет давление на глобальные рынки.

Все нарастающие слухи о переносе сроков подписания американо-китайской сделки – негативный катализатор для рынков на этой неделе, особенно в свете слабой макростатистики из Китая. По данным китайской статистики, экспорт снизился на 20,7% г/г в феврале, а импорт – на 5,2%. Сильно снизились и продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце. Этот спад произошел после того как Народный банк Китая объявил о том, что совокупный объем финансирования вырос до рекордных 4,64 трлн юаней в январе и понизил обязательные требования по резервированию. Если эти меры не помогут, что должны закладывать рынки США и Китая, демонстрируя продолжающийся рост? Индекс Shanghai Composite, который опустился на 4,4% в пятницу, завершив восьминедельное ралли, ярко демонстрирует нервозность китайского рынка. Распродажи были вызваны всего лишь рекомендацией CITIC Securities продавать акции государственной Народной страховой компании Китая, так как, по оценке инвестбанка, они сильно переоценены и могут опуститься в цене более чем на 50% за этот год.

Не за горами 29 марта и, следовательно, приближается развязка Brexit. Завтра парламент Великобритании повторно проголосует по проекту сделки с Евросоюзом, предложенному Терезой Мей, который, как ожидается, вновь отвергнут парламентарии.

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ до 6 июля. Тем не менее, Volkswagen только что приостановил переговоры о покупке доли российского автопроизводителя, так как санкции с компании пока не сняты.

На прошлой неделе крупнейший в мире Норвежский фонд национального благосостояния (его размер составляет $1 трлн) объявил о своих планах распродать доли в геологоразведочных компаниях, но сохранить доли в крупнейших интегрированных нефтегазовых компаниях. Таким образом, фонд продаст акции более чем 100 компаний, в том числе российских BANE и NVTK. Акции более крупных нефтяных компаний, таких как Royal Dutch Shell и Exxon Mobil, останутся в портфеле фонда. Мы не ожидаем никакого сильного влияния этой новости на акции NVTK и BANE, однако с точки зрения настроения инвесторов эта информация негативна для нефтегазовых компаний EM.

В свете того, что рынки пока оптимистичны настроены по поводу продвижения американо-китайских переговоров, российский рынок акций может начать неделю на оптимистической ноте – российские «голубые фишки» (SBER, AFLT, YNDX и MNOD) могут демонстрировать рост. Акции крупнейших российских нефтегазовых компаний, вероятно, не будут демонстрировать сильную динамику (LKOD, ROSN, NVTK, GAZP) на этой неделе, так как рынку необходимо увидеть признаки оздоровления китайской и американской экономик после выхода слабых макроэкономических данных на прошлой неделе. В секторе металлов и горной добычи ALRS в пятницу представила результаты за 4К18 и сегодня в Лондоне проводит День инвестора. Мы ожидаем, что менеджмент предоставит прогноз и объявит о некоторых стратегических инициативах, что окажет поддержку акциям компании. При ценах на золото выше $1 300/унцию на прошлой неделе инвесторы могут вернуться к POLY и PLZL, так как торговая сделка между США и Ктаем попрежнему в значительной степени иллюзорна. С сегодняшнего дня Wall Street работает в 16.30 мск до 23.00 мск.

В центре внимания макроэкономическая статистика из Китая и США. В России на этой неделе макростатистики не ожидается. Deutsche Bank предупреждает о том, что экономика США может вырасти менее чем на 1% в этом квартале, и период слабости на рынке труда вызовет опасения по поводу силы потребительского тренда. Сегодня правительство США опубликует данные по обороту розничной торговли за январь – напомним, что в декабре этот показатель продемонстрировал самое сильное падение за 9 лет, опустившись на 1,2%. Во вторник будет опубликован ИПЦ. Поскольку ФРС сейчас сигнализирует о паузе в цикле повышения ставки, важны любые сюрпризы, связанные с ускорением инфляции.

Вышедшая на прошлой неделе статистика по китайскому экспорту свидетельствует о его снижении почти на 21% в феврале – это самое сильное снижение за три года. Таким образом, все внимание рынков на этой неделе будет сосредоточено на выходе очередной порции китайской макроэкономической статистики. Данные по инвестициям в основной капитал, показатель промпроизводства и оборот розничной торговли будут опубликованы в четверг. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривает слабый рост большинства индикаторов, указывая на дальнейшее замедление роста китайского ВВП в этом квартале. Отметим, что юань остается весьма сильным, поддерживая цены на энергоносители в долларах.

В минувшую пятницу цены на золото достигли недельного максимума, пробив отметку $1 300/унцию, так как слабые данные по занятости в США негативно отразились на долларе и склонности к риску, усугубив и без того безрадостный экономический фон. Складывается впечатление, что рынок придерживается следующей модели: золото для пессимистов, нефть – для оптимистов и черные металлы, в том числе медь – для реалистов.

С начала января цены на Brent держатся в диапазоне $60-70/барр.; тем не менее, опасения по поводу распространения замедления экономического роста могут угрожать спросу на нефть и оказывать давление на цены на нефть на этой неделе. Отметим, что, согласно недельным данным, производители нефти в США добывают рекордно высокие почти 12 млн барр. нефти в сутки. Если макроэкономическая статистика продолжит разочаровывать рынок, а информационный фон вокруг американо-китайской сделки будет свидетельствовать о том, что ее сроки переносятся, цены на нефть могут оказаться под давлением. В ближайшие недели в центре внимания нефтяных трейдеров будет находиться и Венесуэла. В выходные США усилили давление на Индию, попросив ее приостановить покупки нефти у Венесуэлы. Индийский рынок – ключевой для экономики этой страны, так как исторически Индия была вторым по размеру покупателем нефти у стран ОПЕК после США.

Некоторые правительства и центральные банки начинают оказывать помощь, и это свидетельствует о том, что самое плохое может в самое ближайшее время остаться позади. Правительство Китая на прошлой неделе объявило о снижении НДС на 800 млрд юаней ($119 млрд) на фоне понижения прогноза экономического роста до 6% - 6,5% на 2019 г. против примерно 6,5% в прошлом году. ЕЦБ стал первым из крупнейших центральных банков, который предоставил больше стимулов, и одновременно дал обязательство не повышать процентные ставки до 2020 г. Проблема заключается в том, что у банков может оказаться меньше возможностей в случае слабого роста.

Завершается сезон отчетностей за 2018 г. Грядущая неделя с точки зрения финансовых отчетностей весьма спокойна. В России сегодня отчитывается за 2018 г. по МСФО POLY; сегодня де AKRN проведет внеочередное собрание акционеров, в ходе которого объявят дивиденды. Завтра свои финансовые результаты за 2018 г. по МСФО представят RTKM, TCS, UPRO и TGKA. AGRO отчитывается в среду, HYDR – в четверг. Наконец, в пятницу отчитаются MGNT и ALRS.