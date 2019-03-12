Макроэкономика



ЦБ ожидает ускорения роста ВВП в 2П19; нейтрально

Как заявила вчера первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие из сценариев ЦБ. В то же время она также отметила, что после периода замедления экономического роста в 1П19, связанного со слабым ростом потребления; во 2П19, когда заработают фискальные меры, определенные в национальных проектах, экономический рост вновь начнет ускоряться. В целом эти два комментария указывают на то, что хотя ЦБ может придерживаться более мягкого подхода на предстоящем заседании ЦБ, регулятор вряд ли будет понижать процентную ставку. Это соответствует и нашим ожиданиям того, что ключевая ставка к концу этого года останется на уровне 7,75%.

Наталия Орлова, Ph.D, главный экономист

Телекомы, медиа & IТ



Рекламные бюджеты продолжают перетекать в сегмент интернет-рекламы; нейтрально для «Яндекса» и Mail.ru

Как сообщает газета РБК, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) в понедельник, 11 марта, обнародовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. На продвижение товаров и услуг в основных медиа рекламодатели потратили почти 469 млрд руб. в 2018 г., что указывает на хороший рост этого рынка на 12% г/г (незначительное замедление с 14% г/г в 2017 г.). Сегмент интернет-рекламы опять опередил прочие медиа-каналы, продемонстрировав рост на 22% г/г в 2018 г. до 203 млрд руб., тогда как сегмент ТВ вырос всего на 9% г/г до 187 млрд руб. Таким образом, сегмент интернета продолжал отбирать долю сегмента ТВ-рекламы и впервые стал главным медийным форматом рекламного рынка.



Доля «Яндекса» (без учета «Яндекс.Маркета» в рекламной выручке) в совокупном бюджете интернет- рекламы в 2018 г. не изменилась г/г и составила примерно 50%. Доля Mail.ru выросла на 2 п. п. г/г до 16%. Мы считаем, что этот рост может быть связан с трендами, связанными с перетеканием рекламных бюджетов в онлайн-рекламу и развитие социальных сетей в платформы социальной коммерции.



В целом мы считаем рост рекламного рынка на 12% г/г в номинальном выражении в 2018 г. (т.е. на 9% с учетом коррекции на рост ИПЦ в 2018 г.) сильным, учитывая реальный рост ВВП на 2,3% и реальный рост потребления домохозяйств на 2,2%. Мы считаем, что рекламный рынок в России, вероятно, продолжит расти примерно на 10% г/г в 2019 г.

Анна Курбатова, старший аналитик

Олеся Воробьева, аналитик



Сельское хозяйство

Русагро: прогноз финансовых результатов за 4К18



Компания Русагро (AGRO LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) завтра представит финансовые результаты за 4К18 и проведет телефонную конференцию (пока нет данных о времени телефонной конференции и телефонных номера для участия). Компания уже сообщила показатель выручки до элиминации между сегментами в своих операционных результатах. Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает ускорение рентабельности на фоне позитивной динамики цен во всех сегментах. В ходе телефонной конференции инвесторы сосредоточат свое внимание на конъюнктуре цен на ключевых рынках, обновлении прогноза капиталовложений и состоянии ключевых проектов.

Компания уже сообщила выручку до элиминации между сегментами. Русагро уже сообщила показатели выручки до элиминации за 4К18 и 2018 г. в своих операционных результатах – они составили, соответственно, 38,2 млрд руб. (что на 24,6% выше г/г) и 92,7 млрд руб. (что на 4% выше г/г). Согласно консенсус-прогнозу, выручка после элиминации за 4К18 вырастет на 24,5% г/г до 30,2 млрд руб.; в итоге выручка за 2018 г. составит 82,4 млрд руб., что на 4,2% выше г/г.

Ожидается ускорение рентабельности. Согласно консенсус-прогнозу, скорректированная EBITDA за 4К18 составит 7,6 млрд руб., что на 40,8% выше г/г при скорректированной рентабельности EBITDA 25,3% (что на 2,9 п. п. выше г/г). В итоге скорректированная EBITDA за 2018 г., согласно консенсус-прогнозу, составит 17,8 млрд руб. (что на 27,6% выше г/г) при скорректированной рентабельности EBITDA 21,6% (что на 4 п. п. выше г/г). Мы связываем улучшение рентабельности в годовом сопоставлении с ростом цен на сельхозпродукцию (так, в 4К18 цены на сахар выросли на 35% г/г, цены на полутуши и полуфабрикаты – на 16-30% г/г, цены на масло наливом – на 12% г/г и цены на основные зерновые культуры подскочили на 21-87% г/г).



Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль за 4К18 составит 4 млрд руб. (что на 60% выше г/г), а чистая прибыль за 2018 г. – 12,6 млрд руб. (что на 126% выше г/г) на фоне тех же факторов, что и EBITDA.



Мы считаем, что хорошие перспективы рынок уже учел в котировках. Мы считаем, что помимо рентабельности инвесторов в ходе телефонной конференции будут интересовать следующие вопросы:

конъюнктура цен на рынке сельхозпродуктов;

капиталовложения на 2019 г.;

время SPO (ВОСА по допэмиссии запланировано на 15 марта);

дивиденды;

текущий статус сделки по покупке масложировой компании Солнечные продукты.



Мы считаем, что рынок уже учел в котировках позитивную динамику за 4К18: ГДР компании выросли в цене на 23% с момента публикации финансовой отчетности за 3К18 в ноябре прошлого года, и компания сейчас торгуется по коэффициенту 2019П EV/EBITDA на уровне 6,5x, что предполагает дисконт 29% к мировым аналогам (против дисконта 42% в ноябре).

Анна Курбатова, старший аналитик

Олеся Воробьева, аналитик

Металлы и горная добыча

Polymetal: финансовые результаты за 2018 г. по МСФО; нейтрально



Polymetal (POLY: LN; нет рекомендации) вчера представил финансовые результаты за 2018 г. Компания выполнила производственный прогноз; расходы за полный год оказались ниже запланированного уровня. Восстановление цен на золото в сочетании с благоприятной динамикой расходов поддержали отчетность за 2018 г. Компания объявила о выплате финальных дивидендов в размере $0,31 на акцию при дивидендной доходности 4,2% на годовой основе.



Ключевые показатели мы приводим ниже:



Выручка за 2018 г. составила 1,8 млрд долларов, что соответствует консенсус-прогнозу и почти на 4% выше в годовом сопоставлении. Рост, главным образом, обусловлен ростом объемов продаж золота и серебра.



EBITDA выросла на 5% г/г до 780 млн долларов. Денежные затраты группы снизились на 1% до $649 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты снизились на 4% г/г до 861 долларов на унцию золотого эквивалента. В 2019 г. денежные затраты должны составить 600-650 долларов на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты – в среднем 800-850 долларов на унцию золотого эквивалента. Снижение затрат ожидается на фоне выхода на полную мощность проекта Кызыл и продажи более затратных Капана и Охотска.



Чистая прибыль не изменилась г/г и составила 355 млн долларов.



Капиталовложения за 2018 г. составили $344 млн, что ниже первоначального прогноза 400 млн долларов.



Чистый долг вырос на 7% до 1,5 млрд долларов на фоне роста инвестиций в Амурский ГОК и запуска проекта Кызыл. Отношение чистого долга к EBITDA сохраняется на уровне ниже 2x. Компания ожидает, что чистый долг/EBITDA снизится до 1,5x к 2020 г. СДП за 2018 г. оказался на 23% выше г/г и составил 176 млн долларов и, как ожидается, сохранится сильным.



Компания подтвердила свой текущий производственный прогноз на уровне 1,55 млн унций и 1,6 млн унций золотого эквивалента на 2019 г. и 2020 г. соответственно. Компания прогнозирует рост производства на 18% к 2023 г. до 1 850 тыс. унций золотого эквивалента.



Polymetal объявил о выплате финальных дивидендов в размере 0,31 доллара на акцию (примерно 146 млн долларов). Совокупные дивиденды за 2018 г. составят 0,48 доллара на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 4,2% при текущей цене акции и объеме выплат на уровне 63% чистой прибыли или 223 млн долларов. Дата закрытия реестра назначена на 10 мая 2019 г.



Полиметалл продолжает демонстрировать отличную операционную эффективность и успешность в реализации проектов. Инвестиционную привлекательность компании сейчас поддерживает сохраняющийся позитивный тренд на рынке золота и ее планы по расширению производства на среднесрочном временном горизонте. Мы считаем, что финансовые результаты за 2018 г. нейтральны для акций компании. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Polymetal.

Борис Красноженов, старший аналитик

Юлия Толстых, младший аналитик