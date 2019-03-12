Альфа-Банк предупредил своих клиентов о плановых технических работах в системе мобильного и интернет-банка.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации, во время техработ онлайн-сервисы будут недоступны.

«В связи с проведением технических работ 13 марта 2019 года с 2:00 по 3:30 (мск) возможна недоступность интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл». Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении.