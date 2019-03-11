Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистов Николая Баскова и Ольги Бузовой около 1 млн рублей за участие в рекламе компании «Кэшбери», в деятельности которой Центробанк усмотрел признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Ружникова Тимур Маршани.

«Направили сегодня по почте в Кунцевский суд Москвы иски к Бузовой и Баскову. Заявили 880 тыс. рублей, которые Дмитрий внес туда [вложил в компанию «Кэшбери»], и плюс моральный ущерб около 100—200 тыс. рублей. Когда они рекламировали этот «Кэшбери», они говорили, что сами инвестируют деньги в этот «Кэшбери» и получают хорошую прибыль. Таким образом, они ассоциировали себя с этим «Кэшбери», являясь соучастниками, поэтому они должны нести солидарную ответственность за вовлечение обманутых граждан в этот фонд, эту пирамиду», — сказал Маршани.

По его словам, иск против Артура Варданяна, заявлявшего, что он владеет компанией, подавать не планируется. «Артур Варданян — это поддельный персонаж, актер, бесполезно готовить иск», — добавил он.

Сам Ружников заявил агентству, что инвестировал в «Кэшбери» 880 тыс. рублей именно после того, как увидел в интернете видеоролики с участием Бузовой и Баскова.

«У меня ДЦП, первая группа инвалидности, надо было ехать на лечение в Израиль, все собранные деньги туда [в «Кэшбери»] вложил в сентябре 2018 года, а в октябре они развалились, все деньги пропали мои, остался без копейки. Основатель сбежал давно за границу, и все деньги в офшоры ушли. Мне теперь не на что даже будет поехать в суд в Москву, потому что у меня больше нет средств», — рассказал Ружников.

Напомним, в конце сентября 2018 года ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери», в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды. Через две недели глава «Кэшбери» Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября — о закрытии проекта и намерении создать «нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии». Потенциальный ущерб пострадавшим от действий «Кэшбери» ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.

