Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. рублей. Письмо с новыми правилами было разослано банкам,сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.



Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, рассказали два источника. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.



По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. Держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн рублей — это почти половина (47,3%) всех оплаченных картами покупок.

Повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.



Ныне действующий лимит — 1 тыс. рублей — был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, Visa поднимает его для продолжения развития рынка безналичных платежей, полагает Хренов.

Введение новых правил сделает бесконтактные платежи еще удобнее и в целом улучшит клиентский опыт, отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров, однако в банке не ожидают, что эти изменения станут значимым фактором для роста числа и объемов покупок среди населения. Изменение также не повлияет на скорость обслуживания покупателей на кассах магазинов, считают в сети «Магнит».

Однако при увеличении лимита денежных средств при оплате без ввода ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты, предупреждают эксперты.