Тимер Банк, находящийся на санации у банка «Российская финансовая корпорация» (РФК), связанного с «Ростехом», принял решение засекретить информацию, подлежащую обязательному раскрытию, пишет «Коммерсант».

В частности, банк решил не публиковать существенные факты, ежеквартальные отчеты эмитента, годовую и промежуточную финансовую отчетность, решения о выпуске ценных бумаг и проспекты, устав и внутренние документы, сведения об аффилированных лицах. Это следует из существенного факта, опубликованного на прошлой неделе. Раскрывать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением банк отказался еще раньше, 27 февраля, обосновав это ссылками на федеральные законы и постановления правительства, которые позволяют организациям не публиковать подлежащую обязательному раскрытию информацию, например, в случае санкций.

Собственником и санатором Тимер Банка выступает банк РФК. Там лишь заявили, что с учетом федеральных законов Тимер Банк «имеет право принять решение не осуществлять раскрытие соответствующей корпоративной информации».

По одной из версий, к засекречиванию информации могла привести изменившаяся структура сделок и клиентской базы банковской группы. «Закрытие отчетности, возможно, обусловлено характером сделок и клиентской базой РФК, который уже входит в SDN-список, поэтому логично, что его дочерний банк также перестал раскрывать данные», — считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.



По данным сайта госзакупок, РФК сейчас обслуживает ряд госпредприятий, связанных с обороной, включая «Ростех» и ФГУП «ВНИИ «Центр»». В начале марта «РИА Новости» сообщило, что счета венесуэльских компаний в РФ переведут в РФК. Такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, подтвердил источник Reuters.

Версия, что Тимер Банк мог засекретить информацию из-за венесуэльских счетов, объясняет, почему он стал секретным раньше (ряд банков, существенно сокративших публичный доступ к информации, включая Промсвязьбанк и РНКБ, одновременно засекретили сведения дочерних структур). Источники издания также считают открытие счетов не в самом РФК, а в Тимер Банке, более вероятным. Этим может объясняться и комментарий РФК, где газете заявили, что «не располагают информацией о намерениях венесуэльских компаний открыть счета в банке». В «Ростехе» же ситуацию вокруг банков обсуждать отказались.

