Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, объявленного в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Данкевича. Срок ареста исчислять с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Данкевич объявлен в международный розыск. Срок следствия по делу продлен до 17 июня 2019 года.

По словам представителя СК, Данкевич находится в Израиле. «Следствию известно, что 1 сентября 2018 года Данкевич уехал за рубеж. По данным следствия, он находится в Израиле», — сказал следователь.

Представители защиты экс-главы «Открытия» сообщили в суде, что он находится на лечении, а причастность его к преступлению не установлена.

По данным СК, летом 2017 года Данкевич, являвшийся тогда председателем правления банка, вступил в преступный сговор с заемщиками «Открытия», еще не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс». Они выпустили и разместили на Мосбирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд рублей, «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии».