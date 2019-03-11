На Московской бирже в канун 8 Марта прошел аномальный объем сделок с акциями финансовой группы (ФГ) «Будущее». За три дня 6,5 млн акций группы (12,9% капитала) сменили своих владельцев, а объем торгов составил почти 600 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Такого внимания не наблюдалось со времен публичного размещения этих бумаг в октябре 2016 года, когда тогдашний бенефициар пенсионного холдинга, O1 Group Бориса Минца, продал 20% ФГ «Будущее». Участники рынка полагают, что мажоритарный акционер готовится направить миноритариям обязательную оферту по выкупу их акций, причем по невысокой цене.

Первичное размещение акций ФГ «Будущее» происходило по 1 190 рублей, а капитализация всего холдинга составила 58,5 млрд. Осенью 2017 года стоимость акций на фоне финансовых проблем группы стала стремительно падать и к концу 2018-го сократилась до 200 рублей. Ежедневные объемы торгов редко превышали 1 млн рублей. Вторая волна падения стоимости акций ФГ началась в конце января 2019 года. Одновременно росли объемы торгов, которые с середины февраля уже превышали 10 млн рублей в день. К началу марта цена акции опустилась к 52 рублям, а капитализация холдинга достигла 2,7 млрд. При этом эксперты даже рыночную оценку в 90—100 рублей за акцию называли «очень низкой» для этого актива.



Продавцом акций мог быть банк «Траст», который является крупным миноритарием пенсионного холдинга. Согласно судебным данным, акции ФГ «Будущее» были в активах под управлением компании «Менеджмент-консалтинг», распоряжающейся средствами НПФ, входящих в группу «ФК Открытие» и из которых проблемные и непрофильные активы выводились на «Траст». Доли «Росгосстраха» и управляющей компании превышали 2% ФГ. Однако в «Трасте» не ответили, продавал ли банк в последние дни принадлежащие ему акции ФГ.

В RT&I, ГК «Регион», ФГ «Будущее» не ответили на запрос. Возможным покупателем могли быть структуры, близкие к ГК «Регион» и RT&I, полагают три собеседника газеты на рынке НПФ, и, по их мнению, «эти действия похожи на подготовку к squeeze out (обязательный выкуп мажоритарием акций миноритариев. — Прим. ред.)» после консолидации на RT&I более 95% акций ФГ. «В этом случае превышение порога в 95% недостаточно»,— отмечает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Однако, поясняет он, «последнее приобретение должно быть на основании оферты, в результате которой приобретается более 10% акций, что технически выполнимо».

«Учитывая, что основной объем сделок с акциями ФГ «Будущее» приходился на прошлую неделю, при направлении мажоритарием оферты по обязательному выкупу акций миноритариям в недалеком будущем цена их будет невысокой», — говорит старший аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. По оценке издания, средневзвешенная цена за шесть месяцев составляет около 105 рублей за акцию. При этом, по словам эксперта, «вполне объяснимо» желание мажоритария выкупить доли других акционеров по наименьшей цене. Если мажоритарный акционер действительно будет за свой счет выкупать низколиквидные активы НПФ, входящих в холдинг, предполагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, вполне логично, что «он, вкладывая значительные средства, не хотел бы делиться будущими прибылями с миноритариями».