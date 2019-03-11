Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего председателя правления Евгения Данкевича, обвиняемого в растрате 34 млрд рублей. Об этом Банки.ру сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании заочного ареста в отношении бывшего председателя правления ПАО «Банк «ФК Открытие» Данкевича Евгения Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — сообщила она.

Судебное заседание назначено на 15:00 мск 11 марта.

Ранее, 4 февраля, стало известно, что бывший глава банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич был объявлен в розыск. Следствие установило, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями компаний О1 Group и «О1 Груп Финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.