Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов.

С 15 марта при оформлении кредитов «Модернизация» , «Торговый» и «Торговая линия» банк снижает ставку на 2 процентных пункта для клиентов, не бравших ссуд в банке в последние два года. Таким образом, ставки стартуют с 8% годовых.

«В качестве максимальной ставки в период проведения акции банк указывает 15,8% годовых», — сообщает эксперт по банковским кредитам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Финансирование в рамках указанных программ осуществляется на пополнение основных и оборотных средств на сумму до 18 млн рублей.