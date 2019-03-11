Представители компаний АльфаСтрахование, ОТП Банк, КРОК и Cherehapa.Страхование объяснили, как быстрая интеграция систем страховщиков и партнеров через программный интерфейс API помогает вдвое сократить время на оформление и ускорить вывод на рынок новых продуктов.

В мероприятии приняли участие около 60 представителей рынка страхования, в том числе брокеров, автодилеров, онлайн-агрегаторов, маркетплейсов и сервисов по продаже авиабилетов.

Согласно опросу участников круглого стола, от применения технологий напрямую зависит конкурентоспособность на рынке страхования — с этим согласны 76% опрошенных. И почти все (98%) считают, что технологические решения создают конкурентные преимущества тем, кто ими обладает. С помощью интеграции систем около трети опрошенных специалистов рассчитывают повысить скорость обслуживания клиентов, еще треть — ускорить вывод на рынок новых продуктов, остальные — повысить LTV и уровень допродаж (21%), а также снизить расходы на осуществление операций (13%).

«Мы рады, что тема цифрового взаимодействия заинтересовала широкую и активную аудиторию профессионалов отрасли, готовых обмениваться опытом и применять передовые технологии для роста продаж страховых продуктов, — говорит Денис Гаврилов, директор по страховым инновациям ИТ-компании КРОК. — В ходе дискуссии участники затронули более 100 вопросов, в том числе об особенностях построения API, важности и сложности интеграции и обмена информацией как внутри организации, так и с внешними партнерами и госорганами».

Страховые компании заинтересованы во внедрении инструментов для быстрой интеграции систем, перехода к микросервисной архитектуре и управления API (API Management), в том числе с помощью сторонних ИТ-экспертов. В роли консультанта КРОК предлагает, в частности, аудит существующих и создание новых API, а также интеграцию сроком от 1 дня.

Последнее стало возможным благодаря собственному программному продукту — CROC Integration Platform (CIP). Развертывание и настройка системы занимает всего несколько часов, возможно подключение неограниченного числа источников данных и их потребителей. Решение разработано с учетом лучших практик более 130 интеграционных проектов КРОК (в том числе по созданию API и организации цифровых сервисов под ключ) для таких заказчиков как Ингосстрах, АльфаСтрахование, Росгосстрах, ОТП Банк, Абсолют Банк, Альфа-Банк, Туту.ру и другие.

Одной из первых на российском рынке страхования API-инструменты для взаимодействия с партнерами стала использовать компания АльфаСтрахование, предложив контрагентам разные способы интеграции. В своей системе компания продолжает развивать личный кабинет партнера, который может выбирать удобный способ интеграции и отслеживать свои продажи.

«Мы смогли внедрить удобный сервис для быстрой интеграции, понизив технологический порог входа для онлайн-посредников по реализации страховых продуктов и целенаправленно идем к тому, чтобы стать компанией первого выбора для онлайн партнеров», — рассказал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции, компании АльфаСтрахование. Он отметил, что интеграционная система работает по всему спектру партнерских продаж — от поддержки, развития и поиска новых посредников, до разработки и развития функциональности сервисов для взаимодействия.

В общении с продавцами страховых продуктов клиенты чаще всего жалуются на большие временные затраты при оформлении договоров страхования, о чем в ходе опроса заявили 58% респондентов. Оперативность обмена информацией (согласование условий договоров, загрузка необходимых документов и пр.) является наиболее важным фактором во взаимоотношениях страховщиков и партнеров по продажам — так считает 66% опрошенных.

«Интеграция всех партнерских, комиссионных продуктов во фронт-систему банка оказалась крайне сложной задачей, поскольку предполагаемая гибкость и скорость ее изменения не отвечали скорости развития нашего бизнеса, — отметил Павел Нуждов, директор по развитию сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банк. — Выбранным решением стало развертывание внешней фронт-системы агрегатора, в результате внедрения которой мы улучшили показатели операционной эффективности. Так, мы в 2 раза снизили нагрузку на продавцов, ускорили вывод новых продуктов на рынок и примерно на 10% подняли средний чек по продаже коробочных продуктов, за счет чего существенно увеличили и комиссионный доход банка».

Максим Пичугин, генеральный директор, Cherehapa Страхование (один из лидеров рынка онлайн-страхования выезжающих за рубеж) и его заместитель Артем Чернов поделились опытом по разработке и сопровождению API и объяснили аудитории, почему работа по API является не просто преимуществом, а необходимостью. «Если страховая компания всерьез хочет побороться за клиента в онлайн-канале, то без партнерского API не обойтись. Рынок онлайн-страхования уже сейчас формируется как страховыми компаниями, так и посредниками с помощью API», — говорит Максим Пичугин.

Информационными партнерами круглого стола стали медиа-информационная группа «Страхование сегодня», Национальный банковский журнал, журнал «Современные страховые технологии» и портал Банкир.ру.

Ознакомиться с презентациями спикеров круглого стола и получить дополнительную информацию о мероприятии можно по ссылке .

Справка о компаниях

КРОК — один из лидеров российского ИТ-рынка по услугам системной интеграции и digital-консалтинга. ИТ-компания реализует проекты для бизнеса и государства, создавая новую цифровую экосистему общества.

КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, цифровых, облачных, управляемых B2B-сервисов, консалтинга, продуктовых инноваций, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация и технологии Индустрии 4.0.

ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП ( OTP Group ), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы.

ОТП Банк — это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц.

Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая российская частная страховая компания* с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни.

Cherehapa Страхование — online-сервис покупки туристических страховок. Юридическое название ООО «Черехапа Страхование Туристов» — официальный представитель страховых компаний: Allianz, Liberty, Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, АРСЕНАЛЪ, ВСК, ВТБ Страхование, Зетта Страхование, Ингосстрах, Ренессанс, РЕСО, Русский Стандарт, СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ, Согласие, ЭНЕРГОГАРАНТ.

Источник: КРОК