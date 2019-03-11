Строительный сектор остается основным потребителем теневых финансовых услуг. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.



«Основными потребителями теневого сектора, конечно, остается ряд отраслей. В первую очередь это строительный сектор, и у нас остается это одним из серьезных вопросов», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что теневой оборот наличных в основном приходится на торговый сектор, смещаясь из банковского.