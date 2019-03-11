Платежная система «Мир» не планирует увеличивать лимит бесконтактной оплаты картой без введения ПИН-кода. Сейчас этот порог составляет 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе НСПК.



«В платежной системе «Мир» при оплате бесконтактными картами ПИН-код не нужно вводить при покупках на сумму до тысячи рублей, повышение этого лимита пока не рассматривается. Мы внимательно следим за трендами в мировой и российской платежной отрасли, и понимаем, что увеличение лимита при оплате покупок без ввода PIN-кода до трех тысяч рублей ориентировано на особенности европейского платежного рынка, а не российского», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. рублей. Письмо с новыми правилами было разослано банкам.



«Например, в Англии и некоторых странах Европы при покупке на сумму свыше 30 фунтов/25 евро (порядка 2600/1800 рублей) сейчас нужно вставить бесконтактную карту в торговый терминал и ввести ПИН-код, что существенно снижает использование платежей с помощью смартфонов. А в нашей стране такой проблемы нет, так как платежная инфраструктура России при покупке свыше тысячи рублей позволяет платить бесконтактно, нужно только ввести ПИН-код, при этом не нужно вставлять карту в терминал. На наш взгляд, набор ПИН-кода при покупке свыше тысячи рублей не станет стоп-фактором для развития бесконтактных платежей — вы платите быстро, не вставляя карту в терминал, а подтверждение покупки с помощью ПИН-кода делает платеж еще более безопасным и снижает риски для банков», — заключили в НСПК.