Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным отметил, что вывод денег в офшоры с 2016 года сократился в два раза.

«В большей степени это все-таки манипуляции, попытка вывезти туда, завезти их уже под другое окрашенными деньгами, то есть какие-то игры, уход временно из оборота, то есть уход от налогов. Но снижение идет очень сильное», — сказал Чиханчин.

«Да, в два раза [по сравнению] с 2016 годом», — ответил Путин.