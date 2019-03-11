Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустила сервис «Платформа Госотчет», позволяющий клиентам отправлять в ФНС (Федеральная налоговая служба), ПФР (Пенсионный фонд России), Росстат (Федеральная служба государственной статистики) и ФСС (Фонд социального страхования) декларации и расчеты в электронном виде.

Всем абонентам сервиса доступны также отправка электронных больничных листов в ФСС, сверка НДС с контрагентами, импорт книги продаж и покупок в формате Excel с последующим конвертированием их в формат для ФНС, говорится в пресс-релизе «Платформы ОФД».

По словам директора по работе с партнерами «Платформа ОФД» Дмитрия Афанасьева, сервис упрощает клиентам процедуру взаимодействия с контролирующими органами, экономит время и помогает избегать ошибок при составлении отчетных документов.