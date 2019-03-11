Банк России не увидел реализации своего худшего прогноза по инфляции, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в рамках форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.

Ранее регулятор допускал, что рост цен в России весной может достичь 5,5—6% годовых.

«Я бы сказала так: худшие прогнозы не оправдались. Мы видим, что инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худший из наших прогнозов. Связано это и с тем, что более медленно и плавно идет повышение цен в связи с НДС (особенно в рознице). Плюс многие разовые факторы действовали в обратном направлении. Скажем, если в конце прошлого года — начале этого года обсуждали быстрый рост цен по некоторым товарным позициям, то сейчас ровно в этих секторах наблюдается коррекция цен. Безусловно, это работает на стабилизацию инфляции. Ну, и валютный курс в феврале подорожал по сравнению с тем, что был в конце прошлого года, это тоже способствует стабилизации инфляции», — отметила Юдаева.

ЦБ, однако, прогнозирует некоторое замедление экономического роста, сообщила представитель Банка России. Юдаева не дала оценок, но указала, что ситуация с ВВП «прогнозируема и подконтрольна».