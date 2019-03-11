Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита , по состоянию на 1 марта 2019 года достиг 71,7 тыс. рублей, увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичной прошлогодней датой (64,7 тыс.). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй. В НБКИ уточняют, что на 1 октября 2018-го показатель равнялся 70,3 тыс. рублей.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения. НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

По состоянию на 1 марта 2019 года самые высокие показатели рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксированы в Москве (139,1 тыс. рублей), Московской области (103 тыс.), Санкт-Петербурге (87,7 тыс.), Ленинградской области (84,8 тыс.) и Якутии (83,8 тыс.), наименьшие — в Кировской области (50,6 тыс.), Вологодской области, Алтайском крае (по 51 тыс.), Курганской области (51,4 тыс.) и Удмуртии (51,8 тыс. рублей).

Наиболее заметный прирост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, наиболее заметное снижение доступности ипотеки) среди топ-50 регионов по портфелю ипотечных кредитов демонстрируют Пензенская область (плюс 20,8%), Хабаровский край (плюс 16,1%), Тверская область (плюс 15,1%), Чувашия (плюс 14,5%) и Калужская область (плюс 11,6%). Снижение показателя рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, рост доступности ипотеки для населения) зафиксировано в Московской области (минус 5,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (минус 3%), Санкт-Петербурге (минус 2,7%), Москве (минус 1,3%) и Курганской области (минус 0,2%).

«За последний год размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос, вернувшись на уровень середины 2017 года, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой — выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним».



НБКИ по состоянию на 1 февраля 2019 года консолидирует информацию о кредитах более чем 96 млн заемщиков, которую передают свыше 4,2 тыс. кредиторов.