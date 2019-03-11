Рейтинговое агентство Moody's Investors Service продлило срок пересмотра рейтингов VTB Capital PLC, зарегистрированной в Великобритании «дочки» ВТБ. В настоящий момент на пересмотре с возможностью понижения находятся у VTB Capital долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валюте «Ba3», базовая оценка кредитоспособности «b2», скорректированная базовая оценка кредитоспособности «b1», долгосрочная оценка риска контрагента «Ba1(cr)». Краткосрочные рейтинги банковских депозитов оценка риска контрагента не затронуты рейтинговым действием.

Как поясняется в релизе Moody's , пересмотр рейтингов отражает продолжающиеся существенные изменения в бизнес-модели и балансе VTB Capital в связи с реструктуризацией европейских бизнесов материнского банка — ВТБ. «Изменения в структуре баланса VTB Capital затрагивают фундаментальные характеристики банка, в частности профиль риска по новым активам, капитализацию, возможную прибыльность, профиль по фондированию и ликвидности», — говорится в сообщении.

Moody's ожидает очень существенного снижения чистого процентного дохода и прибылей банка на фоне сокращения активов, приносящих процентный доход. Эти тенденции будут частично смягчены значительным снижением расходов в связи с уменьшением штата организации. По состоянию на конец III квартала 2018 года активы VTB Capital сократились до 4,7 млрд долларов (на 31% по сравнению с концом 2017 года), что в значительной степени было обусловлено 45-процентным уменьшением чистого ссудного портфеля. Кроме того, существенное сокращение активов, взвешенных по риску, вероятно, приведет к уменьшению собственного капитала VTB Capital с учетом сужения масштабов бизнеса.



Агентство завершит пересмотр рейтингов банка, когда станут известны детали перевода активов.