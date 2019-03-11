Кешбэк, то есть возвращение клиенту части потраченных на услугу или товар денежных средств, в той или иной форме предлагают все операторы российской «большой четверки». Однако «МегаФон» первым из них с понедельника, 11 марта 2019 года, начал возвращать процент от суммы списанного ежемесячного платежа. При этом оператор ограничивает абонентов в возможности потратить накопленные деньги — ими можно оплачивать только цифровые сервисы и услуги «МегаФона», включая музыкальный и видеоконтент, книги и журналы, а также частично покупки в салонах связи. Зачислять кешбэк в счет следующего ежемесячного платежа за связь абонент не сможет, уточнил РБК представитель оператора.

«Мы видим значительный рост потребления клиентами цифровых сервисов. Кешбэк с одновременным ростом числа представленных в личном кабинете сервисов будет стимулировать длительное потребление таких сервисов, в том числе новых», — пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Опрошенные РБК представители других операторов подтвердили, что подобный вариант кешбэка — возврат средств, потраченных именно на услуги связи, — они своим абонентам пока не предлагают. Однако максимально близкая опция есть у МТС: ее абоненты получают кешбэк в виде половины платы за первый месяц использования тарифного плана «Тарифище», рассказал представитель компании Алексей Меркутов. По его словам, абоненты могут тратить возвращенные средства на оплату услуг связи или получить скидку на покупку смартфона в салоне МТС.

Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) сообщили, что их компании также предлагают абонентам отдельные кешбэк-акции и возврат части средств, потраченных у партнеров. Планируют ли другие операторы возвращать абоненту часть ежемесячной платы, представители компаний не сказали.