Заметим, что, ранее Минэкономразвития ожидал, что ВВП вырастет на 2,0% г/г в 2018 г. Сравнение двух цифр роста ВВП – за 9M18 и за 2018 г. – обнажает несколько важных моментов.

Во-первых, более сильный в сравнении с ожиданиями рост ВВП связан с капитальными расходами: инвестиционный рост ускорился с 1,9% г/г за 9M18 до 2,3% г/г за 2018 г., что сочетается с переоценкой роста выпуска в строительном секторе с -0,3% г/г за 9М18 до 4,7% г/г за 2018 г. В итоге вклад строительного сектора в рост ВВП составил 0,3 п. п. за прошлый год.

Во-вторых, несмотря на более сильный рост ВВП, тренд потребления домохозяйств оказался слабее, чем ожидалось: здесь рост замедлился с 2,5% г/г за 9М18 до 2,2% г/г за полный год. Кроме того, цифра за 2018 г. оказалась слабее 3,2% г/г за 2017 г. В-третьих, учитывая структуру роста ВВП, мы считаем, что ЦБ нет необходимости корректировать свою монетарную политику: поскольку потребительский тренд не превзошел ожидания, необходимости ужесточать монетарную политику для решения проблемы рисков перегрева нет. Тем не менее, главный вопрос по-прежнему заключается в том, до какой степени ускорение инвестиционного роста поможет улучшить потенциальный рост.

По данным Минэкономразвития, пересмотр оценки роста в строительном секторе был связан с инвестициями в Ямал СПГ и имеет очень ограниченный эффект на высокий уровень загруженности мощностей во всех других секторах. Таким образом, в данный момент позитивный результат 2018 г., судя по всему, является разовым явлением, что не меняет нашего мнения по росту в этом году.

Московская биржа представила операционные результаты за 4К18; НЕЙТРАЛЬНО

Московская биржа (MOEX RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 110 руб./акцию) вчера подвела итоги торгов за январь 2019 г. Результаты НЕЙТРАЛЬНЫ для акций компании. Объем торгов вырос на 2% г/г – рост как рублевых, так и долларовых балансов в целом примерно соответствовал среднему за 2018 г. Акции биржи подорожали на 14% с начала года (индекс же вырос на 7% за аналогичный период), все еще торгуясь на уровне 9,7x по коэффициенту 2019П P/E, то есть с 12%-м дисконтом к историческому среднему показателю. Мы считаем, что объявление о дивидендах за 2018 г. (мы ожидаем, что это произойдет 1 марта одновременно с публикацией финансовых результатов за 2018 г. по МСФО) станет ключевым краткосрочным катализатором роста (дивидендная доходность составит примерно 8% за 2018П, по нашей оценке), так как акции подешевели из-за отказа от выплаты дивидендов за 1П18 и пока полностью не восстановились в цене. Мы также считаем, что повышение тарифов, которое началось с 1 ноября 2018 г., а также повышение рублевых и долларовых процентных ставок, поддержит выручку Московской биржи в 2019 г. Таким образом, мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции биржи.



Объем торгов. Общий объем торгов вырос на 2% г/г до 58,9 трлн руб., но оказался на 19% ниже м/м (из-за сезонного фактора). Объем торгов акциями и облигациями был слабым, несмотря на рост индекса IMOEX на 7% с начала года и на 11% г/г. Объем торгов на валютном рынке также снизился, главным образом, из-за снижения объемов торгов инструментами своп. В то же время, объем торгов более высокодоходными инструментами спот вырос на 7% г/г. Объем торгов денежного рынка вырос на 2% г/г на фоне роста объема торгов репо с центральным контрагентом на 16% г/г и увеличения объемов операций репо с клиринговыми сертификатами участия на 57% г/г. Отметим, что маржинальность этих продуктов в 2-4 раза превышает маржинальность междилеровского репо (его объемы снизились на 25% г/г). Объем торгов деривативами вырос на 9% г/г на фоне роста товарных фьючерсов на 69% г/г.



Клиентские балансы выросли на 18% г/г в январе, однако, главным образом, на фоне роста балансов в евро (+53% г/г). Рублевые и долларовые балансы (на которые приходится основная часть процентного дохода биржи) соответственно снизились на 23% г/г и выросли на 7% г/г. В то же время рублевые и долларовые балансы выросли на 5-7% м/м и примерно соответствовали средним уровням 2018 г.



