Сумма финансирования по кредиту «Ликвидная недвижимость» составляет от 3 млн до 35 млн рублей. Ранее по условиям продукта оформить кредит можно было, начиная с 500 тыс. рублей. Срок финансирования — до шести лет, ставка — от 10,7% годовых (ранее — от 11,5%).

«Банк не раскрывает максимальную ставку, поэтому сложно оценить характер изменения ставок по продукту, мы видим снижение только минимальной ставки на 0,8 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитам Банки.ру Екатерина Марцукова.